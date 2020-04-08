الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 نيسان 2020 ساعة 12:28

استئناف صادرات السلع الإيرانية إلى الكويت

استئناف صادرات السلع الإيرانية إلى الكويت
واضاف ايراني ،اليوم الاربعاء، ان احدث التقارير الصحية في الكويت تقيد بانه لم يتم تسجيل اي حالة اصابة بفيروس كورونا لدى الجالية الايرانية المقيمة في الكويت والبالغ عددها 40 الف شخص كونها ملتزمة بالتعليمات والارشادات الصحية التي تصدرها الجهات المعنية هناك .

وقال ايضا ان السلطات الكويتيه في اليوم التالي لاعلان ايران اول اصابة بفيروس كورنا قامت باغلاق جميع منافذها الجوية والبحرية امام التبادل التجاري مع ايران ومنعت السفن الايرانية المحملة بالبضائع الرسو في موانئها .

وبين ان سفارة الجمهورية الاسلامية قدمت مذكرة الى الخارجية الكويتة واعلنت فيها انه يمكن استئناف تصدير السلع بمراعاة البروتوكولات الصحية وبعد المحادثات التي جرت في هذا المجال تمت الموافقة على استئناف الصادرات .

واعلن سفير الجمهورية الاسلامية ان استئناف تصدير السلع والبضائع الايرانية الى الكويت سيتم الاسبوع القادم .
رقم : 855396
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
8 نيسان 2020
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
8 نيسان 2020
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
8 نيسان 2020
قائد الثورة يلقي خطابا متلفزا بمناسبة النصف من شعبان
قائد الثورة يلقي خطابا متلفزا بمناسبة النصف من شعبان
8 نيسان 2020
السيد نصر الله يؤكد على المشاركة في حملة اجتماع القلوب
السيد نصر الله يؤكد على المشاركة في حملة اجتماع القلوب
7 نيسان 2020
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
7 نيسان 2020
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
7 نيسان 2020
اول جلسة علنية للبرلمان الايراني بعد تفشي كورونا
اول جلسة علنية للبرلمان الايراني بعد تفشي كورونا
7 نيسان 2020
كورونا وإدلب.. متى ستكون المعركة الفاصلة؟
كورونا وإدلب.. متى ستكون المعركة الفاصلة؟
7 نيسان 2020
ايران.. لا وجود
ايران.. لا وجود 'للإستسلام' في قاموس مدرسة الحسين
6 نيسان 2020
النقاط المشتركة بين جائحة كورونا والعدوان على اليمن
النقاط المشتركة بين جائحة كورونا والعدوان على اليمن
6 نيسان 2020
ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران
ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران
6 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليابان تقدم الـ"أفيجان" لإيران بالمجان
تجهيز 14 مركزا طبيا في سوريا لعلاج مصابي ‘‘كورونا‘‘
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
بسبب كورونا... ضغوط جديدة من السلطة البحرينية على الشعب
جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة