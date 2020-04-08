مسلحون يعترضون دورية روسية تركية على طريق حلب اللاذقية

دمشق (اسلام تايمز) - أعلنت تنسيقيات المسلحين أن عددا من الأشخاص المدعومين من المسلحين منعوا تسيير دورية مشتركة روسية_تركية على الطريق الدولي حلب _اللاذقية الـM4، فيما يسمحون للآليات التركية فقط بالمرور.