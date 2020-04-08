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الأربعاء 8 نيسان 2020 ساعة 14:43
72 وفاة و9404 إصابة بكورونا في كيان الاحتلال
وأعلن اليوم عن وفاة سيدة (67 عامًا) في مشفى رمبام بحيفا، ومسنّ (97 عامًا) في مشفى سوروكا ببئر السبع ومسنّين في مشفى إيخيلوف بتل أبيب.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
855409
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