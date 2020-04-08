72 وفاة و9404 إصابة بكورونا في كيان الاحتلال

القدس المحتلة (اسلام تايمز) - ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا في كيان الاحتلال "الاسرائيلي" إلى 72، بعد وفاة 7 أشخاص، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 9404، بحسب ما أعلنت وزارة صحّة هذا الكيان ،اليوم الأربعاء.