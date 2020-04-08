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الأربعاء 8 نيسان 2020 ساعة 15:06

جلالي: الاصرار الأميركي على الحظر سيؤدي إلى كارثة إنسانية

جلالي: الاصرار الأميركي على الحظر سيؤدي إلى كارثة إنسانية
وكتب جلالي في تغريدة ،اليوم الاربعاء، باللغة الروسية على صفحته الخاصة بتويتر " في الوقت الذي يعرض استمرار تفشي فيروس كورونا العالم الى مخاطر اکبر من الركود الذي مر به العالم في العام 2008 فأن تمادي الولايات المتحدة في سياستها الاحادية المتمثلة في ممارسة الحظر الاقتصادي والارهاب الصحي ضد الجمهورية الاسلامية ودول اخرى من شأنه اضعاف قدرات الدول في مكافحة فيروس كورونا وبالتالي وقوع كارثة انسانية.

وبين ان معارضة الولايات المتحدة لمشروع قرار قدمته روسيا لالغاء الحظر ضد الدول التي تواجه فيروس كورونا تمثل مثالا واضحا للسياسة الاحادية غيرالواقعية التی ینتهجها اصحاب القرار في امريكا.

واضاف: ان المجتمع العالمي اليوم یقف في جانب والولايات المتحدة تقف في جانب اخر.

وتابع جلالي: في الوقت الذي يطالب مسؤولو بعض دول العالم والامين العام لمنظمة الامم المتحدة بالغاء الحظر ضد الدول التي تواجه فيروس كورونا ، فان رفض المسؤولين الاميركيين هذا المطلب الانساني يعتبر اجراء غير طبيعي وربما يؤشر ذلك الى ان المصالح الوطنية الاميركية تتعارض مع مصالح شعوب العالم وان امريكا و من خلال انتهاج سياستها الخاررجية تستهزء حتى بدور الامم المتحدة في حل المشاكل العالمية.
رقم : 855414
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