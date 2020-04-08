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الأربعاء 8 نيسان 2020 ساعة 15:14

تكاليف المعيشة بدمشق تصل إلى مبلغ خيالي

تكاليف المعيشة بدمشق تصل إلى مبلغ خيالي
وأوضحت المصادر، أن تكاليف المعيشة خلال الربع الأول كسرت الرقم القياسي السابق المسجل خلال الربع الأخير من 2019، حين بلغ 385 ألف ليرة شهرياً، أي أن الزيادة قاربت 45 ألف ليرة.

وأرجعت المصادر الأسباب الأساسية في ارتفاع تكاليف المعيشة بدمشق إلى ارتفاع تكاليف الغذاء بمقدار تجاوز الضعف والتي بلغت وحدها 230 ألف ليرة شهرياً، وصعوبات الاستيراد، وبدء ظهور تداعيات التوقف الاقتصادي المرتبط بفيروس كورونا.

ويركز مؤشر المصادر الصحفية لتكاليف المعيشة، على سلة استهلاك مكونة من 8 حاجات أساسية هي الغذاء والسكن والنقل والأثاث والألبسة والتعليم والصحة والاتصالات، إضافة إلى نسبة 8% إضافية لحاجات أخرى.

وشكّلت كلفة مكونات السلة الأساسية الثمانية خلال الربع الأول نحو 393,000 ليرة شهرياً، وبعد إضافة هامش 8% تقديرياً للحاجات الأخرى الطارئة، تصبح تكاليف المعيشة الشهرية 430 ألف ليرة شهرياً لأسرة من 5 أشخاص.

وسجل الربع الثالث من 2019 رقماً قياسياً في تكاليف معيشة الأسرة مع بلوغه 359 ألف ليرة شهرياً، بعدما كان في منتصف العام (الربع الثاني) 332 ألف ليرة، و325 ألف ليرة نهاية آذار (الربع الأول).

بحسب “المكتب المركزي للإحصاء” فإن احتياج الأسرة شهرياً يبلغ 325 ألف ليرة، بحسب دراسة أجراها لتحديد متوسط الإنفاق المطلوب للأسرة السورية في 2018، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 50 – 80 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص.
رقم : 855418
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