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الأربعاء 8 نيسان 2020 ساعة 15:34

روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي

روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
وقال الرئيس روحاني ،خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، اننا وعلى مدى الاعوام الاربعين الماضية لم نطلب شيئا من صندوق النقد الدولي وقد عملنا بمسؤولياتنا خلال كل هذه الفترة وإن لم يعملوا هم الان بمسؤولياتهم في هذه الظروف الصعبة فان العالم سيستنبط امرا اخر من هذه القضية.

واكد بان الاميركيين يخرقون قرارات الصحة العالمية وهم ارهابيون في المجال الطبي، واضاف، ان اميركا تصرفت على الدوام بنهج متفرد وهي مستمرة في انتهاج هذا السبيل الخاطئ والافكار المغلوطة فيما يتعلق بهذا المرض ايضا.

واضاف، ان التاريخ يشهد بان البيت الابيض مارس الارهاب في القضايا الاقتصادية وهو الان يمارس الارهاب في القضايا الطبية ايضا.

وتابع الرئيس روحاني، اننا نطلب من صندوق النقد الدولي العمل بمسؤولياته وليس من المقبول بالنسبة لنا لو مارسوا التمييز بيننا وبين الدول الاخرى.

واكد الرئيس الايراني بان وصمة العار الابدية ستبقى في جبين الادارة الاميركية التي تواصل فرض ضغوطها على الشعب الايراني العظيم واضاف، ان شعبنا قاوم على مر التاريخ وسيقاوم هذه المرة ايضا.

وقال، انه وفيما يتعلق بمرض كورونا فقد خرق الاميركيون قرار منظمة الصحة العالمية للعام 2005 الذي ينص على مساعدة البعض للبعض الاخر في حالة تفشي الامراض المعدية.

وتابع الرئيس الايراني قائلا، سنواصل علاقاتنا الجيدة مع الدول الاخرى والدول الصديقة وسنقوم بتوفير حاجاتنا عبر الانتاج في الداخل والاستيراد من الخارج، ويقوم البنك المركزي ايضا بتوفير العملة الصعبة للحصول على الحاجات اللازمة.
رقم : 855421
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