صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع: "ردا على تصعيد العدو في محافظة البيضاء من اتجاه المحافظات الجنوبية أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليستيا من طراز قاصم، استهدف تجمعات آليات وأفراد العدو في معسكر الشاجري في محافظة أبين أثناء تحضيرهم لزحف باتجاه البيضاء".



وأوضح سريع أن الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتسببت العملية بحالة إرباك وهلع في صفوف المرتزقة .



وأكد سريع أن اليد الطولى للقوات المسلحة ستطال كل قوى العدوان ومرتزقتهم أينما كانوا.



وكان مرتزقة العدوان قد نفذوا يوم أمس زحفا واسعا باتجاه ناطع في البيضاء استمر ل10 ساعات مسنودة بأكثر من 15 غارة جوية .