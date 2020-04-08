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الأربعاء 8 نيسان 2020 ساعة 16:02

‘‘القوى العراقية‘‘ يعلن دعمه ترشيح الكاظمي لرئاسة الحكومة

‘‘القوى العراقية‘‘ يعلن دعمه ترشيح الكاظمي لرئاسة الحكومة
وذكر التحالف ،في بيان نشر اليوم الأربعاء، ان " تحالف القوى يؤكد موقفه الثابت والداعم لاستقرار العراق والمضي نحو الخيارات الوطنية في تشكيل الحكومة ضمن السياقات الدستورية، مبينا أن " التحالف يجدد تمسكه بأسس الوحدة الوطنية امام التحديات التي تواجه بلدنا وشعبنا العراقي، وانه يؤكد في الوقت نفسه بوحدة الصف السياسي من أجل تجاوز المرحلة الصعبة والمخاطر الجمة التي يعاني منھا البلد على المستويات الصحية والامنية والاقتصادية والسياسية".

وبين انه "في ھذا السياق يضع التحالف باھتماماته أن يحظى المرشح لرئاسة الحكومة، الذي من شأنه التصويت لصالح حكومته في مجلس النواب، بقبول وتأييد من قوى المكون السياسية المسؤولة عن الترشيح، وأن يتمتع بالقبول على المستوى الوطني".

وأكد التحالف "دعمه وتأييده لتوافق الكتل السياسية المعنية على ترشيح مصطفى الكاظمي الرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة".

واشار الى ان "قوى تحالفنا تعتز بأن يكون دورھا على الدوام ھو إرساء السلم والحوار والتفاھم بين أبناء الشعب العراقي، ورفض الفرقة والفتن والتقاطعات السياسية، خدمة لتطلعات شعبنا، واستجابة لمطالبه المشروعة بالأمن والسلم والإصلاح".

وكان تحالف القوى العراقية عقد في وقت سابق، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لبحث موقف التحالف من ترشيح رئيس المخابرات، مصطفى الكاظمي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
رقم : 855427
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