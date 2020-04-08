تجمع العلماء: المقاومة واجب وحق لبناني

وأكد "​تجمع العلماء المسلمين​" في بيان، أن "​المقاومة​ واجب وحق ويجب أن لا يغمد سيفها حتى التحرير الكامل لكل التراب ال​لبنان​ي والفلسطيني وسنبقى المدافعين عنها وعن سلاحها وعن شبابها وقيادييها حتى تصل إلى ​تحقيق​ أهداف أمتنا في التحرير".



واعتبر أن "​القيادة​ الواعية للمقاومة الإسلامية في لبنان واجهت وما زالت تواجه كل محاولات ضربها من أعوان الكيان الصهيوني حتى لو كانوا يتكلمون لغتنا أو ينتمون ظاهرا لملتنا، وفي هذا السياق نعلن أن قيام الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بمحاولة فرض ​صفقة القرن​ ستفشل خاصة بعد أن بات هو يعاني من أزمة سيخرج منها ضعيفا ومثخنا بالجراح".



ونوه التجمع "بالإجراءات التي اتخذتها وتتخذها ​الحكومة اللبنانية​ في مواجهة وباء ​كورونا​"، ودعاها "للتعاطي بحذر شديد مع الحالات القادمة من الخارج كي لا تؤدي إلى إعادة انتشار الفيروس بشكل أوسع".



كما دعا ​الدولة​ "للاسراع في حسم موضوع الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء التحقيق في حسابات ​مصرف لبنان​ ووضع اليد على ملفات ​الفساد​ فيه وكشف كمية الأموال المهربة للخارج، خاصة تلك التي قامت بها البنوك مقدمة لإعادتها إلى لبنان وإرجاع أموال المودعين منها إليهم".