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الأربعاء 8 نيسان 2020 ساعة 18:00

نيجرفان بارزاني يرحب بترشيح الكاظمي لرئاسة الحكومة

نيجرفان بارزاني يرحب بترشيح الكاظمي لرئاسة الحكومة
وذكر رئيس كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في بيان ،اليوم الأربعاء،(إن "بلدنا العزيز يواجه ظروفا وتحديات صعبة، تتطلب من كل القوى والأطراف السياسية تجاوز خلافاتھا والإسراع في الاتفاق على آلية تشكيل حكومة اتحادية حسب الأصول الدستورية وعلى أساس توافق حقيقي يضمن استقرار الحكومة وتنفيذ التزاماتھا، وأھمھا في ھذه المرحلة الوقوف أمام أخطار التحديات والأزمات المركبة التي تواجھھا العراق".

وأضاف، أن "رئاسة إقلیم كردستان تؤكد على إيمانھا باستقرار العراق السياسي والأمني والعمل الدؤوب من أجله وھذا يتطلب تشكيل حكومة جديدة وبدعم كافة الجھات الوطنية، ومن ھذا المنطلق نرحب بترشيح السيد مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادیة من قبل القوى السياسية للمكون الشيعي".

ودعا بارزاني "الجميع الى دعم الكاظمي للانتھاء من مھام تكليفه وتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن".

يذكر ان تحالف القوى العراقية أعلن في وقت سابق ،من اليوم الأربعاء، عن دعمه لترشيح رئيس جھاز المخابرات، مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة الجديدة.

وذكر التحالف في بيان له ان " تحالف القوى يؤكد موقفه الثابت والداعم لاستقرار العراق والمضي نحو الخيارات الوطنية في تشكيل الحكومة ضمن السياقات الدستورية، مبينا أن " التحالف يجدد تمسكه بأسس الوحدة الوطنية امام التحديات التي تواجه بلدنا وشعبنا العراقي، وانه يؤكد في الوقت نفسه بوحدة الصف السياسي من أجل تجاوز المرحلة الصعبة والمخاطر الجمة التي يعاني منھا البلد على المستويات الصحية والامنية والاقتصادية والسياسية".
رقم : 855442
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