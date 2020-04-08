الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 نيسان 2020 ساعة 18:29

مصر.. تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 الشهر الجاري

مصر.. تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 الشهر الجاري
وقال مصطفى مدبولى، إن: " حظر التجوال سيبدأ من الساعة الثامنة مساءا حتى السادسة صباحا، بدلا من السابعة مساءا، مشيرا إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات على مدار الساعة لمتابعة جهود الدولة لمواجهة كورونا، موضحا أن الحكومة توجه التحية لكل أجهزة الدولة والأطقم الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا".

وأضاف مدبولي: "القوات المسلحة مسخرة فى خدمة الوطن لحمايته من الأخطار التي تهدده في الداخل والخارج، وكافة أجهزة القوات المسلحة، وهى رسالة طمأنة، فلدينا قاعدة وبنية أساسية قوية، مؤكدا أن مصر مازالت في إطار الحدود الآمنة للسيطرة على كورونا".

ويأتي مد حظر التجول في مصر، بعدما تم إعلانه لمدة أسبوعين يوم 24 مارس الماضي، لحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
رقم : 855452
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
8 نيسان 2020
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
8 نيسان 2020
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
8 نيسان 2020
قائد الثورة يلقي خطابا متلفزا بمناسبة النصف من شعبان
قائد الثورة يلقي خطابا متلفزا بمناسبة النصف من شعبان
8 نيسان 2020
السيد نصر الله يؤكد على المشاركة في حملة اجتماع القلوب
السيد نصر الله يؤكد على المشاركة في حملة اجتماع القلوب
7 نيسان 2020
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
7 نيسان 2020
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
7 نيسان 2020
اول جلسة علنية للبرلمان الايراني بعد تفشي كورونا
اول جلسة علنية للبرلمان الايراني بعد تفشي كورونا
7 نيسان 2020
كورونا وإدلب.. متى ستكون المعركة الفاصلة؟
كورونا وإدلب.. متى ستكون المعركة الفاصلة؟
7 نيسان 2020
ايران.. لا وجود
ايران.. لا وجود 'للإستسلام' في قاموس مدرسة الحسين
6 نيسان 2020
النقاط المشتركة بين جائحة كورونا والعدوان على اليمن
النقاط المشتركة بين جائحة كورونا والعدوان على اليمن
6 نيسان 2020
ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران
ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران
6 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليابان تقدم الـ"أفيجان" لإيران بالمجان
تجهيز 14 مركزا طبيا في سوريا لعلاج مصابي ‘‘كورونا‘‘
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
بسبب كورونا... ضغوط جديدة من السلطة البحرينية على الشعب
جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة