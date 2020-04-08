مصر.. تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 الشهر الجاري

وقال مصطفى مدبولى، إن: " حظر التجوال سيبدأ من الساعة الثامنة مساءا حتى السادسة صباحا، بدلا من السابعة مساءا، مشيرا إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات على مدار الساعة لمتابعة جهود الدولة لمواجهة كورونا، موضحا أن الحكومة توجه التحية لكل أجهزة الدولة والأطقم الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا".



وأضاف مدبولي: "القوات المسلحة مسخرة فى خدمة الوطن لحمايته من الأخطار التي تهدده في الداخل والخارج، وكافة أجهزة القوات المسلحة، وهى رسالة طمأنة، فلدينا قاعدة وبنية أساسية قوية، مؤكدا أن مصر مازالت في إطار الحدود الآمنة للسيطرة على كورونا".



ويأتي مد حظر التجول في مصر، بعدما تم إعلانه لمدة أسبوعين يوم 24 مارس الماضي، لحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.