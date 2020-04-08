جبهة العمل الإسلامي تؤكد ضرورة رفع العقوبات الأمريكية

وفي بيان صدر ،الليلة الأربعاء، في بيروت لفت توتيو إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته لم يكونا على قدر المسؤولية الصحية والإنسانية وأنهما أثبتا للعالم أجمع ومعهما إسرائيل المحاصرة لمليونين إنسان في قطاع غزة في ظل ظروف صحية ومعيشية مخيفة وقاسية جداً، أثبتوا عدم تحليهم وتمتعهم بأي حسّ من الإنسانية وبوخز الضمير وبأي شعور في التعاطف وتحمل المسؤولية وخصوصاً اليوم في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا، فعلى الشعب الأمريكي اليوم مسؤولية كبرى من أجل التحرك والتصدي لمؤامرات ومغامرات ترامب اللا إنسانية ووقفه عند حده.
ودعا تويتو إلى ضرورة تضامن الجهود المحلية والإقليمية والعامية، وضرورة تعاون الحكومات والدول جميعاً من أجل محاصرة وباء كورونا والقضاء عليه.