جبهة العمل الإسلامي تؤكد ضرورة رفع العقوبات الأمريكية

وفي بيان صدر ،الليلة الأربعاء، في بيروت لفت توتيو إلى أنّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وإدارته لم يكونا على قدر المسؤولية الصحية والإنسانية وأنهما أثبتا للعالم أجمع ومعهما ​إسرائيل​ المحاصرة لمليونين إنسان في ​قطاع غزة​ في ظل ظروف صحية ومعيشية مخيفة وقاسية جداً، أثبتوا عدم تحليهم وتمتعهم بأي حسّ من الإنسانية وبوخز الضمير وبأي شعور في التعاطف وتحمل المسؤولية وخصوصاً اليوم في ظل تفشي وانتشار ​فيروس كورونا​، فعلى الشعب الأمريكي اليوم مسؤولية كبرى من أجل التحرك والتصدي لمؤامرات ومغامرات ترامب اللا إنسانية ووقفه عند حده.



ودعا ​تويتو إلى ضرورة تضامن الجهود المحلية والإقليمية والعامية، وضرورة تعاون الحكومات والدول جميعاً من أجل محاصرة وباء كورونا والقضاء عليه.