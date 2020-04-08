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الأربعاء 8 نيسان 2020 ساعة 20:53

لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية

لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية
وقال ملحم خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله إن 120 عينة تحت الفحص وستخرج نتائجها خلال الساعات القادمة، مؤكدا أن جميع الإصابات بمراكز الحجر مستقرة.

ودعا العمال والمواطنين للالتزام في البيوت للحد من انتشار الفيروس.
ونعى ملحم اثنين من الكوادر الطبية في الشتات، بعد وفاة طبيب في إيطاليا وآخر في الولايات المتحدة بعد إصابتهما بالفيروس.

وبخصوص العالقين في المطارات الدولية قال ملحم إن:" السفارة الفلسطينية في تركيا تتابع ملف المواطنين والطلاب في تركيا لعودتهم إلى أرض الوطن، لافتا تم حصر الأسماء وتزويد السفارتين المصرية والأردنية بها".

وأشار إلى أن طائرة تركية حملت 109 من أهالي القدس والداخل إلى مطار اللد، بينما رفض الاحتلال عودة أي من المواطنين والطلاب من الضفة والقطاع.
رقم : 855488
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