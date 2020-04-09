الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 نيسان 2020 ساعة 08:10

رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!

رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
لكن هذه الرؤية الوطنية جاءت برأي القوى السياسية في صنعاء بناءً على دعوة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش المتعلقة بوقف إطلاق النار في اليمن والتفرغ لمواجهة كورونا، حيث تمحورت هذه الرؤية حول وقف شامل للحرب ووقف إطلاق النار في كافة الجبهات وإنهاء الوجود الأجنبي في جميع أراضي الجمهورية اليمنية وإنهاء أي وجود عسكري يمني في الأراضي السعودية، وكذا إنهاء كامل للحصار الجوي والبحري والبري ثم وضع التدابير والمعالجات الإنسانية والاقتصادية، إضافة إلى تنفيذ إجراءات بناء الثقة وإعادة الإعمار وجبر الضرر ثم بدأ عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة بما يضمن سلامة اليمن ووحدته واستقلاله ويؤسس لحوار سياسي وفقا لمرحلة انتقالية جديدة.

الرؤية هذه ليست الأولى وإنما تأتي امتداداً لمبادرات أخرى سبق وأن اعلنتها صنعاء وهو ما يكشف بالمجمل عن الطرف المستشعر لمسؤليته والحريص على السلام وحقن الدماء، لكن ما يميز هذه الرؤية أنها بدت شاملة من حيث وضع النقاط على الحروف بما قدمت من بنود ومقترحات في كافة الجوانب "عسكرياً وسياسياً وإنسانياً" ووضعت الآليات لكيفية تنفيذها، كما أنها رمت الكرة في ملعب التحالف السعودي الذي يُتهم بالوقوف وراء تعثر كل التحركات السابقة الساعية لإرساء السلام في اليمن وإفشال كافة الاتفاقيات بما فيها اتفاق السويد الذي كان يعول عليه اليمنيون كثيراً في صنع تسوية سياسية تنهي ما يزيد على ٥ سنوات من المعاناة والحرب.

ومع هذه الرؤية والتطور يمكن الحديث عن مؤشرات إيجابية نحو إمكانية وقف العدوان ورفع الحصار، خاصة في ظل الضغط الدولي لضرورة إنهاء الأعمال العسكرية وتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي كما يبدو دفع التحالف السعودي لإعلان خجول بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين قابل للتمديد، وزعم "أن إعلان هذه الهدنة يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن”، في تطور جديد يمكن ربطه بالضغوط الساعية للتوصل إلى تسوية سياسية بعد فشل التحالف عسكرياً وسياسياً وانكشاف أهدافه وعجزه عن تحقيق نواياه.

الأوساط اليمنية لا تؤمل كثيراً على إعلان تحالف العدوان وترى أن هدنته لن تصمد طويلاً كما هو الحال مع هدن سابقة، حيث وأن السعودية أعلنت أكثر من مرة وقف العمليات العسكرية لكنها لم توقف اعتداءاتها على أرض الواقع، وهو الأمر الذي دفع القوى السياسية في صنعاء للتشكيك منذ اللحظات الأولى في جدية هذا القرار واعتبرت الخطوة السعودية مجرد مناورة في ظل عدم تضمنها رفع الحصار لأن استمراره يعني استمراراً للحرب، وأنها تمثل حلولاً ترقيعية وجزئية مرفوضة.

وتعددت التفسيرات حول إعلان الهدنة السعودية، حيث ذهب البعض إلى أن تغير موازين القوة لصالح صنعاء مؤخراً أقلق تحالف العدوان من تحرير بقية المحافظات مع اقتراب المعارك من مأرب، فجاء هذا الإعلان بالهدنة تحت يافطة قضية انسانية وهي مواجهة كورونا، وهو التحالف الذي تسبب عدوانه وحصاره في صنع أكبر كارثة إنسانية في اليمن، بل اثبتت الدلائل -برأي البعض- عن عدة مساع ومحاولات من قبل الرياض وأبوظبي لنقل الفيروس إلى اليمن والعمل على نشر الوباء بأكثر من طريقة وآلية وبشكل متعمد وممنهج، ليتضح جلياً مدى إنسانيته الزائفة التي يتغنى بها الآن.

وفي ضوء هذه المعطيات يبدو أنه من المبكر الحديث عن إيقاف التحالف السعودي لعدوانه على اليمن كون إعلانه خلا من أي بنود جدية ممكن البناء عليها في التوصل إلى حل شامل، لتبقى الآمال حاضرة من خلال أن يستمر الضغط الدولي بشأن ضرورة وقف العدوان والحصار المفروضين على اليمن والتركيز على مواجهة وباء كورونا في ظل الخشية من تفشي هذا الوباء -لا قدر الله- في بلد يعاني منذ ٥ سنوات من أزمات انسانية متعددة ومنظومة صحية متدهورة وفوق ذلك وضع معيشي صعب.
رقم : 855532
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
قائد الثورة يلقي اليوم خطاباً متلفزاً بمناسبة 15شعبان
قائد الثورة يلقي اليوم خطاباً متلفزاً بمناسبة 15شعبان
9 نيسان 2020
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
9 نيسان 2020
هل كان "البنتاغون" على علم بظهور فيروس "كورونا" ؟
هل كان "البنتاغون" على علم بظهور فيروس "كورونا" ؟
9 نيسان 2020
رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
9 نيسان 2020
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
8 نيسان 2020
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
8 نيسان 2020
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
8 نيسان 2020
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
8 نيسان 2020
قائد الثورة يلقي خطابا متلفزا بمناسبة النصف من شعبان
قائد الثورة يلقي خطابا متلفزا بمناسبة النصف من شعبان
8 نيسان 2020
السيد نصر الله يؤكد على المشاركة في حملة اجتماع القلوب
السيد نصر الله يؤكد على المشاركة في حملة اجتماع القلوب
7 نيسان 2020
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
7 نيسان 2020
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
7 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليابان تقدم الـ"أفيجان" لإيران بالمجان
تجهيز 14 مركزا طبيا في سوريا لعلاج مصابي ‘‘كورونا‘‘
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
بسبب كورونا... ضغوط جديدة من السلطة البحرينية على الشعب
جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة