كمالوندي: عدنا إلى إمكاناتنا ما قبل الاتفاق النووي

وبمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة لليوم الوطني للتقنية النووية، قال بهروز كمالوندي: من خلال اتخاذ الخطوات الخمسة (في خفض التزامات ايران النووية)، لم يصبح امامنا عمليا أية قيود في المجال التقني.



وأضاف: إن هذا بمعني، أن القطاع النووي بالبلاد ينفذ اي تحقيق وتطوير يحتاجه، وفي نفس الوقت نحن باقون في الاتفاق النووي وفي ذات الوقت وضعنان القيود جانبا.



وتابع: ان اعمال البحث والتنمية جارية في مختلف المجالات وخاصة في أنواع أجهزة الطرد المركزي الجديدة يمضي العمل بشكل جيد، والآن وصلنا إلى طاقة انتاجية تقريبا مثل طاقاتنا ما قبل الاتفاق النووي، دون أن نزيد من عدد اجهزة الطرد المركزي.



ولفت إلى إيعاز قائد الثورة، بالوصول الى طاقة تخصيب 190 ألف سو، أوضح كمالوندي، من خلال الوضع الجيد لأجهزة الطرد المركزي الحديثة والتي يمكننا ان نصل بها الى الانتاج الوفير، يمكننا حتى الوصول الى اعلى من 250 ألف سو، لافتا الى ان ايران تطمح الى الوصول الى مليون سو.



ونوه كمالوندي الى انه كان مقررا تزامنا مع اليوم الوطني للتقنية النووية ان يتم عرض 122 انجازا جديدا في هذا المجال، ولكن بسبب انتشار فايروس كورونا، من المقرر إقامة حفل اليوم الوطني للتقنية النووية في فرصة أخرى.