العراق.. الزرفي يعقد مؤتمرا صحفيا في رئاسة الوزراء

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف في بيان مقتضب ان رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيعقد في الساعة العاشرة والنصف صباحا من اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا في مقر إقامته بدار الضيافة التابعة لرئاسة الوزراء.



يشار الى ان تحالف سائرون، قد كشف في وقت سابق من الاربعاء، عن عزم رئيس الجمهورية اليوم الخميس تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة.



وقال النائب عن التحالف علاء الربيعي ان الخميس سيتم تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية وبحضور الكتل السياسية الشيعية.



واشار الى، ان موقف سائرون منذ استقالة حكومة عبد المهدي والى اليوم كان واضحا بانه يرغب بتمرير شخصية لرئاسة الوزراء يتم الاتفاق عليها من قبل الكتل السياسية وان ترتضيها المرجعية الدينية والشارع العراقي.