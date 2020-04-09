الحريري يشتكي على السفير المصري في بيروت

وذكر ناقل الرسالة الخطية للمصدر الديبلوماسي بعض الوقائع ومنها" ان مجموعة السبهان اللبنانية التي يرعاها كل من ثامر السبهان امنيا وماليا تمولها الامارات، يجتمعون في بيروت مع الكثير من الناشطين المنفضين عن تيار المستقبل لاطلاق حركة سياسية ولو من دون اطلاق تسمية عليها. وقد اطلقوا بالفعل موقع اخباري رصدت له جهات اميركية صهيونية كما الامارات 150 الف دولار كميزانية شهرية وحشدوا له اغلب وجوه اعلام تيار المستقبل الذي تخلى عنهم بسبب افلاس شركات سعد الحريري"



ويتابع المصدر قائلا" ان كل هم حركة السبهانيين هي تشليح الرئيس سعد الحريري شعبيته وعلى رأس هؤلاء يقف نهاد المشنوق ورضوان السيد وليس بعيدا عنهم ينسق معهم ايضا اشرف ريفي".



وقال المصدر" ان السفير المصري يتواجد بشكل شبه يومي في جلسات لهؤلاء السبهانيين وخصوصا تلك التي تحصل عصر كل يوم في " سيجار لاونج" فندق الفور سيزن في منطقة وسط بيروت عند الكورنيش البحري مقابل بيال.



واستغرب الحريري ان يشارك السفير المصري في لبنان في جلسات المتآمرين عليه ونزوله الى مستوى " ثرثار تافه" مثل نديم قطيش.