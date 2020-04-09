شفاء حالة جديدة من فيروس كورونا في سوريا

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة المصابين بالفيروس بلغت حتى امس 19 حالة، بينها أربع حالات شفاء وحالتا وفاة.



كانت الوزارة أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.