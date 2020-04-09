قائد الثورة يلقي اليوم خطاباً متلفزاً بمناسبة 15شعبان

اعلن ذلك مركز نشر وحفظ مؤلفات قائد الثورة الاسلامية (موقع KHAMENEI.IR الإعلامي)، مضيفا انه "سيتمّ نقل كلمة الإمام الخامنئي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت طهران والتاسعة والنصف صباحاً بتوقيت القدس المحتلّة عبر حسابات موقع KHAMENEI.IR الإعلامي على تويتر واينستاغرام بمختلف اللغات وبشكل مباشر".



كما نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي، مقطع فيديو تحت عنوان (منتصف شعبان، يوم الامل!) يتضمّن مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول ذكرى ولادة الإمام المهدي في النصف من شعبان اذ وصف سماحته هذا اليوم بيوم الأمل الحتمي الذي سوف يتحقّق خلافاً للكثير من الآمال الأخرى التي قد تتحقق وقد لا تتحقّق، ثمّ يوصي سماحته الشباب بالحفاظ على هذا الأمل في قلوبهم والعمل على تقريب يوم ظهور صاحب العصر والزمان.