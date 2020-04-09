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الخميس 9 نيسان 2020 ساعة 10:46

'الدستورية العليا' تجيز تأجيل انتخابات البرلمان بسوريا

ونقلت "الوطن أون لاين" عن عضو المحكمة، عفيف ناصيف، قوله إن "المحكمة أصدرت قرارا بأنه لا يوجد مشكلة في إصدار مرسوم تشريعي يتعلق بتأجيل انتخابات مجلس الشعب والمقرر إجراؤها في يوم 20 من الشهر القادم في حال بقيت الظروف كما هي ولم يرفع الحظر بسبب فيروس كورونا".

وأوضح ناصيف أن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد إمكان تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أن تمديد ولاية الدور الحالي لمجلس الشعب لا تحتاج إلى مرسوم، بل تمدد حكما وفق الدستور وقانون الانتخابات، حتى يتم إجراء الاقتراع.

وأصدرت المحكمة قرارا بناء على سؤال رئيس الجمهورية حول إمكان تأجيل الانتخابات تضمن أنه من حق رئيس الجمهورية إصدار مرسوم تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حتى زوال الظرف الاستثنائي والمتمثل بتفشي فيروس كورونا.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر الشهر الماضي مرسوما بتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 13 الشهر الحالي، إلى 20 الشهر القادم، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
رقم : 855587
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