الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي

ومنح مجلس الشورى الاسلامي امس الاربعاء الثقة لوزير الجهاد الزراعي "كاظم خاوازي".



واوعز الرئيس روحاني لوزير خاوازي بتنفيذ برامج الوزارة في ضوء الاهتمام الدقيق بالتوجيهات و الاولويات العامة والخاصة الـ 34 الواردة ورفع تقرير عن برامجه التنفيذية في غضون شهرين الى مكتب الرئاسة.



وفي اطار هذه الاولويات اكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستفادة المثلى من مصادر المياه، و تعزيز التعاون بين وزارتي الجهاد الزراعي والطاقة للحفاظ علي هذه المصادر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة نظرا الي توسيع شركات القائمة على المعرفة في البلاد وكذلك ضمان شراء المحاصيل الزراعية وتحقيق الامن الغذائي والاهتمام بمواصفات السلامة في سياسات وزارة الجهاد الزراعي.



کما اوعز الرئيس روحاني لمنظمة التخطيط والموازنة برفع تقرير عن برامجها كل ستة اشهر إلى مكتب الرئاسة لعرض ما حققتها من الانجازات في اطار اولويات المنظمة بهدف تقييم مسار العمل فيها.