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الخميس 9 نيسان 2020 ساعة 10:57
إرتفاع حصيلة وفيات كيان الإحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ الى 74
ووفقا للوزارة فإن المسجد الذي كان يرقد في مستشفى "بوريا" في طبرية، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، علما أنه كان يعاني أمراض مزمنة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
855597
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