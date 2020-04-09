العدوان السعودي يشن غارات على مديرية ناطع في البيضاء

كما افاد مصدر من اليمن بأن طيران العدوان شن فجر الخميس غارات على منطقة الملاحيط بصعدة وعلى سفيان بعمران وعلى وادي جارة بجيزان.



وكان تحالف العدوان السعودي، قد أعلن ليل أمس الأربعاء، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم الخميس.