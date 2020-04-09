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الخميس 9 نيسان 2020 ساعة 11:10

استخبارات أمريكا تنفي علمها بـ'كورونا' منذ نوفمبر

استخبارات أمريكا تنفي علمها بـ
وكانت شبكة "ABC News" قد نشرت تقريرا، الأربعاء، استنادا إلى أربعة مصادر اطلعت على تحذير سري، أفادت بظهور عدوى فيروسية جديدة في ووهان الصينية، وبأنها "تغير أنماط الحياة والعمل، وتشكل تهديدا للسكان".

لكن المركز الوطني للاستخبارات الطبية، التابع لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، نفى وجود مثل هذا التحذير.

وقال العقيد شان داي، مدير المركز الوطني للاستخبارات الطبية: "من الناحية العملية، لا يعلق المركز الوطني للاستخبارات الطبية علنا على مسائل استخبارية محددة".

وأضاف في بيان، بحسب ما نقل موقع شبكة "سي أن أن" الأمريكية: "مع ذلك، ومن أجل الشفافية خلال أزمة الصحة العامة الحالية، يمكننا أن نؤكد أن تقارير وسائل الإعلام حول وجود تقييم للمركز الوطني يتعلق بالفيروس التاجي في تشرين الثاني (نوفمبر)، غير صحيح".

وكانت شبكة "ABC News" قد ذكرت أن التقرير السري جاء بناء على "اعتراضات سلكية وحاسوبية، وصور للأقمار الصناعية".

ونقلت عن أحد المصادر القول إنه تم إبلاغ هيئة الأركان المشتركة والبيت الأبيض بالأمر كذلك.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قلل من شأن الحائجة الجديدة في بداياتها، واعتبر الأمر في إطار الأخبار المزيفة.
رقم : 855606
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