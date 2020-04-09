فنان ايراني يصنع أكبر مجسم للشهيد سليماني

واشار في مقابلة صحفية إلى أنه بدأ بصناعة المجسم في العام الماضي، تثمينا لدوره المهم في استتباب الأمن في ايران والمنطقة والعالم ومحاربته لداعش، وكان يعتزم الانتهاء من المجسم في حياة الشهيد الا أن يد الغدر الاميركية قامت باغتياله.



وأضاف جمالي بأن أحدى يدي الشهيد سليماني في المجسم تحمل وردة، للتعبير عن أن الشهيد كان يدعو الى السلام والصداقة، أما اليد الأخرى فانها تحمل منظارا للتعبير عن بعد النظر تجاه الاصدقاء والاعداء، كما أن المجسم يرتدي الزي العسكري للتعبير عن تواضع الشهيد.



ونوه الى أن طول المجسم يبلغ 6 امتار وقاعدته تبلغ 5 امتار والمجموع يصل الى 11 مترا، ومن المفترض أن يتم تركيب المجسم في مدينة تاكستان بمحافظة قزوين (وسط)، واشار الى أن العمل حظي بدعم العديد من المؤسسات من بينها حرس الثورة الاسلامية، وفيما لفت الى أن الكثير من أعماله احتضنتها مدينة قزوين أعرب عن أمله بأن يصنع مجسما آخرا للشهيد سليماني ويقوم بتركيبه في سوريا.