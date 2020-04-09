العامري يعلق على تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية

وقال العامري إن "السياقات الدستورية عادت إلى طبيعتها وأن الكتلة الأكبر أخذت استحقاقها".



وأضاف العامري: "سندعم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة".



وكلف الرئيس العراقي برهم صالح ،اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان المكلف عدنان الزرفي انسحابه واعتذاره عن تشكيل الحكومة.



واعتبر الزرفي اعتذاره عن الاستمرار بالتكليف مرده "الحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا".



فشل الزرفي بتشكيل الحكومة جاء بعد توافق قوى شيعية وسنية فضلا عن إقليم كوردستان على ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة المقبلة.