أول تصريح للكاظمي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية

وفور تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح كتب الكاظمي تغريدة تعهد فيها بتشكيل حكومة تصون سيادة العراق وتحفظ حقوقه ارضا وشعبا وتعمل على حل الازمات وتدفع عجلة الاقتصاد الى الامام.