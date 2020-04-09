أحدث العناوين :
مصدر : تشكيلة الكاظمي الحكومية جاهزة
صندوق النقد: نشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ 90 عاما
البرهان: لن نسمح بالتعدي على أراضي السودان
أميركيون فضلوا البقاء في لبنان بظل كورونا والسبب؟
الأردن يبدأ حظر تجوال شامل منتصف الليلة ولمدة 48 ساعة
ايران تعلن موقفها من تطورات العراق وتكليف الكاظمي
الأوقاف السورية تصدر فتوى حول الإفطار برمضان بظل كورونا
البحرين تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا
كيف ستكون حالة الطقس بسوريا في الساعات القادمة؟
السودان... مرور عام على إسقاط البشير
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
10 April 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الخميس 9 نيسان 2020 ساعة 16:52
أول تصريح للكاظمي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية
وفور تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح كتب الكاظمي تغريدة تعهد فيها بتشكيل حكومة تصون سيادة العراق وتحفظ حقوقه ارضا وشعبا وتعمل على حل الازمات وتدفع عجلة الاقتصاد الى الامام.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
855642
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
9 نيسان 2020
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
9 نيسان 2020
هل كان "البنتاغون" على علم بظهور فيروس "كورونا" ؟
9 نيسان 2020
رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
9 نيسان 2020
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
8 نيسان 2020
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
8 نيسان 2020
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
8 نيسان 2020
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
8 نيسان 2020
قائد الثورة يلقي خطابا متلفزا بمناسبة النصف من شعبان
8 نيسان 2020
السيد نصر الله يؤكد على المشاركة في حملة اجتماع القلوب
7 نيسان 2020
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
7 نيسان 2020
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
7 نيسان 2020
أحدث العناوين
مصدر : تشكيلة الكاظمي الحكومية جاهزة
صندوق النقد: نشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ 90 عاما
البرهان: لن نسمح بالتعدي على أراضي السودان
أميركيون فضلوا البقاء في لبنان بظل كورونا والسبب؟
الأردن يبدأ حظر تجوال شامل منتصف الليلة ولمدة 48 ساعة
ايران تعلن موقفها من تطورات العراق وتكليف الكاظمي
الأوقاف السورية تصدر فتوى حول الإفطار برمضان بظل كورونا
البحرين تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا
كيف ستكون حالة الطقس بسوريا في الساعات القادمة؟
السودان... مرور عام على إسقاط البشير
هل يحمي لقاح السل السوريين عن الكورونا؟
طاووس: اليمن المحاصر لا ينقصه فيروس كورونا
سريع: قوى العدوان تواصل تصعيدها المستمر بالجبهات
العراق يعلق على إتفاق السعودية وروسيا بشان انتاج النفط
دمشق: ارهابيو النصرة اعدوا تقرير منظمة الحظر الكيميائي
مجلس الأمن يجتمع لأول مرة لبحث أزمة جائحة فيروس كورونا
انعدام الشفافية.. أبرز تحديات مواجهة كورونا في السعودية
كبير خبراء الأوبئة في فريق ترامب: لا مصافحة بعد الآن
سوريا تسجل رقماً قياسياً بانتاج الكمامات والمطهرات
وزير الصحة العُماني يكشف ذروة انتشار كورونا بالدول الخليجية
الأكثر قراءة
إحباط هجوم إرهابي في روسيا
الزرفي يسلم المنهاج الحكومي للبرلمان العراقي غدا
150وفاة والف إصابة جديدة بالكورونا في هولندا
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
رئيس "الفتح" يهدد بكشف المستور عن تكليف الزرفي
ذروة تفشي كورونا في بريطانيا لم تأت بعد!
بوتين يلوم السعودية لإنهيار سعر النفط
بايدن يدعو الى تخفيف الحظر الامريكي على إيران
استشهاد مقاتلين وجرح 3 بانفجار ناسفة في نينوى
غوتيريش يدعو الى وضع حد للكابوس الإنساني في اليمن
مستوطنون يقتحمون بلدة مقدسية ومواجهات مع الاحتلال بالضفة
جلسة برلمان العراق لمنح الثقة للحكومة الأسبوع المقبل
جميل السيّد عن دياب: مخطئ من يظن أنه سيُجمِّد التعيينات
'طفرة' تضع الإقتصاد الإيراني في جادّة الصواب!
سوريا تبدأ أبحاث تشخيصية وعلاجية ووقائية لكورونا
بريطانيا تسجل 684 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا
رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة": سننتصر في هذه المعركة
ايران.. لا وجود 'للإستسلام' في قاموس مدرسة الحسين
قصيدة 'ألا أيها المَهديُّ يا مانِحَ السَّكَن'
سوريا.. القابون يشهد اليوم تفجير ذخائر من مخلفات الإرهابيين
الأخبار الساخنة
لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
حاتمي: سنسد الفراغ الذي خلّفه الشركاء الاجانب في قطاع السيارات
الأكثر بحثًا
كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية
ليبيا تعلق الدراسة بسبب مخاوف من كورونا
إخترنا لکم
اليابان تقدم الـ"أفيجان" لإيران بالمجان
تجهيز 14 مركزا طبيا في سوريا لعلاج مصابي ‘‘كورونا‘‘
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
بسبب كورونا... ضغوط جديدة من السلطة البحرينية على الشعب
جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة