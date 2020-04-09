السيسي يخصص آلاف الأفدنة لصالح الجيش المصري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 والمعتمدة فى ديسمبر 2012.



كما أصدر السيسي القرار الجمهورى رقم 138 لسنة 2020 بزوال صفة النفع العام عن مساحة 10.54 فدان تقريبا تعادل 44277م بناحية شمال مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ويعاد تخصصيها لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.



وأصدر الرئيس المصري القرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2020 بتخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح المحافظات التى تقع فى نطاقها "محافظات قنا، الوادى الجديد ، شمال سيناء، الأقصر"، وذلك لاستخدامها فى إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.