الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 نيسان 2020 ساعة 19:04

مواجهة كلامية بين الرئيس الأميركي ومنظمة الصحة العالمية

مواجهة كلامية بين الرئيس الأميركي ومنظمة الصحة العالمية
وخاضت منظمة الصحة العالمية، مواجهة كلامية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما اتّهمها بالقرب من بكين، وبسوء إدارة أزمة فايروس كورونا.

ودخل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الخط، حيث أكد أن الوقت لم يحن لاستخلاص الدروس حول تعامل منظمة الصحة مع تفشي وباء «كوفيد - 19»، داعياً إلى الاتحاد كي يعمل المجتمع الدولي في تضامن لوقف هذا الفيروس وتداعياته المدمرة.

ونقل المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك عنه، أن منظمة الصحة العالمية في خط الدفاع الأول، تقدم الدعم للدول الأعضاء ومجتمعاتها، وخصوصا الأكثر ضعفا بينها، بالارشادات والتدريب والمعدات والخدمات الملموسة المنقذة للأرواح.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "رسالتنا هي الوحدة على المستوى الوطني ، لا تسييس ، لا حاجة لاستخدام كوفيد 19 لتسجيل نقاط سياسية، ، إنه مثل اللعب بالنار. ولماذا أهتم بالهجوم عندما يموت الناس؟ قارن ذلك بفقدان الأرواح كل دقيقة. تركيزي هو لإنقاذ الأرواح. نحن لا نطبق السياسة في منظمة الصحة العالمية ، نحن نهتم بالفقراء ، نحن نرعى الأشخاص الضعفاء".

وكان ترامب قد اتهم منظمة الصحة العالمية بالتحرك ببطء، وبالعمل لصالح الصين، موضحا أن منظّمة الصحّة أخفقت حقاً.

وتساءل عن الأسباب التي جعلتها تقدم توصيات خاطئة بعدم وقف السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس الذي ظهر أولا في الصين.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن واشنطن تعيد تقييم التمويل الأمريكي للهيئة ،مشيرا أن المنظمات الدولية تستخدم أموال دافعي الضرائب الأمريكية اللازمة لتحقيق أهدافها. لكنه اعترض على تغيير القيادة في منظمة الصحة حاليا.

بومبيو اضاف: "إن الإدارة تعيد تقييم تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية، على المنظمات أن تعمل، وعليهم أن يتوصلوا إلى النتائج المرجوة".

من جهته أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمه الكامل لمنظمة الصحة العالمية.بشأن تسييس أزمة فيروس كورونا ، وخلال اتصال هاتفي بين ماكرون ومدير الصحة العالمية غيبريسوس، بعد انتقاد الرئيس ترامب للمنظمة الدولية، أكد ثقته ودعمه للمنظمة ورفض الزج بها في حرب بين الصين والولايات المتحدة.
رقم : 855665
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب
الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
9 نيسان 2020
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
9 نيسان 2020
هل كان "البنتاغون" على علم بظهور فيروس "كورونا" ؟
هل كان "البنتاغون" على علم بظهور فيروس "كورونا" ؟
9 نيسان 2020
رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
9 نيسان 2020
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
8 نيسان 2020
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
8 نيسان 2020
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
8 نيسان 2020
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
8 نيسان 2020
قائد الثورة يلقي خطابا متلفزا بمناسبة النصف من شعبان
قائد الثورة يلقي خطابا متلفزا بمناسبة النصف من شعبان
8 نيسان 2020
السيد نصر الله يؤكد على المشاركة في حملة اجتماع القلوب
السيد نصر الله يؤكد على المشاركة في حملة اجتماع القلوب
7 نيسان 2020
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
7 نيسان 2020
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
7 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليابان تقدم الـ"أفيجان" لإيران بالمجان
تجهيز 14 مركزا طبيا في سوريا لعلاج مصابي ‘‘كورونا‘‘
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
بسبب كورونا... ضغوط جديدة من السلطة البحرينية على الشعب
جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة