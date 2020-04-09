هذا ما أوعزه الرئيس الايراني لوزيري النفط والطاقة

كما أوعز الرئيس روحاني لوزير النفط بتسريع عملية استكمال مشروع خط أنابيب النفط من كورة إلى جاسك حتى يتم تدشين المشروع في أقرب وقت ممكن.



كما أشاد الرئيس بالجهود المتواصلة التي يبذلها منتسبو وزارتي النفط والطاقة لتلبية احتياجات البلاد في مجال الطاقة خلال أيام مواجهة فيروس كورونا ، قائلاً ان الحفاظ على صحة العاملين في مجالات الانتاج وتقديم الخدمات للمواطنين تعد اولوية وان البروتوكولات الصحية ينبغي رعايتها بعناية في جميع مجالات هذه الوزارات.



و قدم وزير النفط بيجن زنغنه خلال هذه المباحثات الهاتفية تقريراً عن حالة السوق العالمية وأسعار النفط والقضايا التي سيتم مناقشتها اليوم في شكل مؤتمر بالفيديو بين وزراء الطاقة في البلدان المصدرة للغاز.



بدوره أكد وزير الطاقة رضا أردكانانيان على التنفيذ الصارم لأوامر الرئيس بشأن تشغيل مشاريع البنية التحتية للمياه والكهرباء وفقا للخطط المرسومة والمراعاة الصارمة للبروتوكولات الصحية في جميع أنحاء الوزارة. وقدم تقريرا عن سير تنفيذ مشاريع صناعة الماء والكهرباء ومشاريع شبكات الري والصرف الصحي.