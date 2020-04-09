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الخميس 9 نيسان 2020 ساعة 19:26

جرس إنذار الصحة العالمية بشان سوريا..هذه تفاصيلها!

جرس إنذار الصحة العالمية بشان سوريا..هذه تفاصيلها!
وقال عبد لإذاعة محلية إن الإمكانيات الصحية في سوريا ضعيفة مقارنةً مع الدول المتقدمة، لذا علينا الحذر أكثر.

وأضاف عبد أن سوريا تعتبر في مرحلة الخطر التي قد تمتد لعدة أسابيع أو ربما أشهر ، وأن الإجراءات هي فقط التي تخفف انتشار العدوى.

كما أشار ممثل الصحة العالمية في سوريا إلى أن 80% من المصابين بفيروس كورونا عالمياً قد لا يصلون إلى جهاز الترصد الوبائي وبالتالي لا تكتشف إصابتهم.

وجدد التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وأهمها لابتعاد عن الازدحام وبالأخص قبل شهر رمضان حيث تكثر التجمعات في الأسواق، فيجب الاحتفاظ بالمسافات بين الأفراد متر على الأقل وغسل اليدين المتكرر وغلق الفم والأنف بالمناديل.

وأعلنت أمس وزارة الصحة السورية شفاء رابع حالة من الحالات المصابة بفيروس كورنا بعد تسجيل حالتي وفاة ليبقى العدد النهائي للمصابين 13.
رقم : 855672
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