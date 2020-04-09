سوريا تسجل رقماً قياسياً بانتاج الكمامات والمطهرات

وبحسب مصدر صحفي ، فقد أوضح السعيد أن من بين تلك المنشآت يوجد سبع منشآت تعمل في مجال صناعة الجافيل والفلاش والمنظفات بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1860 طناً، وست منشآت تعمل في إنتاج المعقمات والمطهرات والكحول الطبي بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1223 طناً، مشيرا إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد ترخيص ثلاث منشآت صناعية جديدة متخصصة بإنتاج المعقمات والمطهرات.



واكد السعيد استثناء هذه المنشآت من مختلف قرارات حظر التجول، وأنه يتم السماح لأصحاب المنشآت بتأمين المواد الأولية وتصريف منتجاتهم بين المحافظات على مدار 24 ساعة عمل، كما يتم دعمهم بتقديم حوامل الطاقة من كهرباء ومازوت وفيول على مدار الساعة، منوها إلى أن العمل مستمر لتأمين المواد الأولية اللازمة لضمان استمرارية العمل بالطاقة القصوى وتعمل اللجنة المتخصصة والمشكلة لهذه الغاية بالتواصل بشكل يومي ومتابعة أوضاع هذه المنشآت والعمل على حل المشكلات التي تعترض سير العمل وتقديم كل التسهيلات الممكنة.