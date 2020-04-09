الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 نيسان 2020 ساعة 19:50

كبير خبراء الأوبئة في فريق ترامب: لا مصافحة بعد الآن

كبير خبراء الأوبئة في فريق ترامب: لا مصافحة بعد الآن
وقال فاوتشي، في حديث عبر بودكاست لصحيفة وول ستريت جورنال، إن أحد الدروس هو عادة غسل اليدين دائما.

وأضاف قائلاً: "الأمر الآخر هو لا تصافح أي شخص على الإطلاق. لا أعتقد أنه يجب علينا المصافحة مرة أخرى، لنكون صادقين".

وشرح فاوتشي الفوائد المحتملة للامتناع عن المصافحة قائلا "لن يكون إنهاء المصافحات جيدًا للوقاية من مرض الفيروس فحسب، بل من المحتمل أن يقلل من حالات الأنفلونزا بشكل كبير في هذا البلد".

وقالت شبكة فوكس نيوز إنه من المرجح أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب مناصرا لفاوتشي حول فكرة إنهاء عادة المصافحة.

وعلى مر السنين، أشار ترامب إلى عدم موافقته على المصافحة، واصفا هذه الممارسة بأنها "بربرية" و"مثيرة للاشمئزاز" و"رهيبة جدا جدا" و"واحدة من لعنات المجتمع الأميركي"، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو في مارس.

وقال ترامب في ذلك الوقت: "تصادف أنني مهووس بالأيدي النظيفة. "أشعر بتحسن كبير بعد أن أغسل يدي جيداً، وهو ما أفعله قدر الإمكان".

وتوقع فاوتشي الثلاثاء أن تتمكن الولايات المتحدة من إعادة فتح المدارس في الخريف، طالما أن الناس تواصل التعاون مع تدابير التخفيف من الأمراض.
رقم : 855683
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب
الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
9 نيسان 2020
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
9 نيسان 2020
هل كان "البنتاغون" على علم بظهور فيروس "كورونا" ؟
هل كان "البنتاغون" على علم بظهور فيروس "كورونا" ؟
9 نيسان 2020
رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
9 نيسان 2020
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
8 نيسان 2020
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
8 نيسان 2020
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
8 نيسان 2020
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
8 نيسان 2020
قائد الثورة يلقي خطابا متلفزا بمناسبة النصف من شعبان
قائد الثورة يلقي خطابا متلفزا بمناسبة النصف من شعبان
8 نيسان 2020
السيد نصر الله يؤكد على المشاركة في حملة اجتماع القلوب
السيد نصر الله يؤكد على المشاركة في حملة اجتماع القلوب
7 نيسان 2020
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
7 نيسان 2020
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
7 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليابان تقدم الـ"أفيجان" لإيران بالمجان
تجهيز 14 مركزا طبيا في سوريا لعلاج مصابي ‘‘كورونا‘‘
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
بسبب كورونا... ضغوط جديدة من السلطة البحرينية على الشعب
جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة