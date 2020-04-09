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الخميس 9 نيسان 2020 ساعة 19:56

العراق يعلق على إتفاق السعودية وروسيا بشان انتاج النفط

العراق يعلق على إتفاق السعودية وروسيا بشان انتاج النفط
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح  ان الاتفاق النفطي بين السعودية وروسيا ضمن لتخفيض الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يوميا ضمن منظمة ابوك يعتبر بمثابة انتصار للمنظمة بعد الأزمة الأخيرة وهبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى.

واضاف ان "هذا الاتفاق سينعش السوق العالمي على اعتبار أنه متعمد بشكل اكثر على النفط"، متوقعا ان يصل سعر برميل النفط الواحد ضمن خام برنت إلى 45 - 50 دولار خلال الأيام المقبلة.

وتابع صالح ان العراق يؤيد ويدعم هذا الاتفاق ويطلب من أعضاء منظمة أوبك الحفاظ على مستوى انتاج وتصدير النفط الخام لتفادي حدوث اية ازمة اخرى في المستقبل.

وتوصلت السعودية وروسيا، في وقت سابق من اليوم إلى اتفاق يفضي بتخفيض إنتاج النفط، بمعدل كبير. بحسب رويترز.

وقال مصدر روسي رفيع المستوى إن روسيا والسعودية أزالتا العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط.

وأشارت رويترز إلى ارتفاع أسعار خام برنت النفطي بمقدار 3 دولارات للبرميل عقب انطلاق مؤتمر أوبك ومصدرون آخرون للنفط.
رقم : 855687
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