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الخميس 9 نيسان 2020 ساعة 21:08

كيف ستكون حالة الطقس بسوريا في الساعات القادمة؟

كيف ستكون حالة الطقس بسوريا في الساعات القادمة؟
ونشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، أن اليوم الخميس تبدأ حالة عدم استقرار ماطرة يرافقها انخفاض أول على درجات الحرارة، وغيوم ركامية على السواحل السورية بدءاً من الصباح.

وبالتالي نشهد زخات مطر رعدية فوق الساحل على فترات مع احتمال امتداد بعض الزخات نحو المناطق الوسطى والشمالية الغربية ودمشق وريفها بحالة ضعيفة.

وغداً الجمعة يكون الـ منخفض جوي متوسط لضعيف الفعالية بشكل عام تتخلله هبات رياح نشطة مع أجواء غائمة جزئياً وتصبح غائمة كلياً ماطرة أحياناً وعلى فترات في السواحل السورية و تمتد الأمطار لتشمل أغلب المناطق السورية الداخلية.

وتبقى الأجواء غير مستقرة حتى يوم السبت مع احتمال لهطول زخات مطر على فترات خصوصاً ساعات بعد ظهر يوم السبت مع ارتفاع بسيط بالحرارة.

وتعود الأجواء للاستقرار ابتداءً من الأحد حتى 3 أيام على الأقل مع تسجيل ارتفاع عام على الحرارة ما بين 22 و 24 درجة.
رقم : 855695
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