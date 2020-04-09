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الخميس 9 نيسان 2020 ساعة 21:16

ايران تعلن موقفها من تطورات العراق وتكليف الكاظمي

ايران تعلن موقفها من تطورات العراق وتكليف الكاظمي
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اليوم الخميس ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم دوما استقلال العراق وسيادته الوطنية ووحدة اراضصيه واستقراره السياسي وترى ان اتفاق وجهات نظر جميع التيارات السياسية العراقية عبر الاليات الديمقراطية بانها السبيل الوحيد لتسوية الخلافات عبر الطرق السلمية ومن هذا المنطلق ترحب الجمهورية الاسلامية الايرانية باتفاق التيارات السياسية العراقية اليوم على تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة وتعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح .

واضاف موسوي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن تمنياتها بالموفقية والنجاح لمصطفى الكاظمي تامل في ان ينجح في مهمته بتشكيل الحكومة الجديدة في هذا البلد وتلبية تطلعات الشعب والمرجعية الدينية في العراق وايجاد عراق موحد ومستقر يتبوء مكانته المرموقة على مستوى المنطقة والعالمن .

كما اعلن موسوي انه ومن دون شك ان تناغم وتضامن جميع الاطياف العراقية المختلفة وجميع الفصائل السياسية والشخصيات العراقية البارزة بمن فيهم عدنان الزرفي لعب دورا مهما في تحقيق هذا الهدف واستمراره .

وافاد موسوي ان الجمهورية الاسلامية الايراني وكما في السابق اعربت استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة العراقية وصولا الى اجتيازه المشاكل ونيل الاهداف السامية للشعب والمرجعية في العراق.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المؤقتة، بعد اعتذار عدنان الزرفي، الذي لم يتمكن من تشكيل الحكومة منذ تكليفه رسميا، الشهر الماضي.
رقم : 855699
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