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الخميس 9 نيسان 2020 ساعة 21:22

أميركيون فضلوا البقاء في لبنان بظل كورونا والسبب؟

أميركيون فضلوا البقاء في لبنان بظل كورونا والسبب؟
وأشارت كارلي فوغلي، وهي مستشارة في الشؤون الإنسانية، الى أن مجموعة من الأصدقاء الدنماركيين في بيروت حاولوا اقناعها بمغادرة لبنان في ظل أزمة كورونا لكنها قررت البقاء، قائلة :"أعتقد أنني ربما أكون أكثر أمانًا هنا."

ولفتت القناة الى أن القرار الذي اتخذته فوغلي اتخذه أيضا العديد من المواطنين الأميركيين في بيروت الذين تحدثت إليهم، مشيرة الى أن هؤلاء عللوا قرارهم بالأعداد الهائلة من الاصابات في ​الولايات المتحدة​.

من جهتها، عبرت الصحافية أميركية أبي سويل، التي تتخذ من بيروت مقرًا لها، عن رفضها للعرض بالعودة موضحة انها تشعر أكثر بالأمان في بيروت، "فالوضع أسوأ في الولايات المتحدة من حيث عدد الاصابات والتدابير الوقائية المتخذة ونظام الصحة المثقل."

وأوضحت انه ليس لديها تأمين صحي في الولايات المتحدة الآن بما انها تعمل لسنوات خارجها، وإذا عادت وأصيبت بالفيروس، فستدفع آلاف الدولارات من جيبها لعلاجها.
رقم : 855702
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