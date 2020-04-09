البرهان: لن نسمح بالتعدي على أراضي السودان

وأكد البرهان جاهزية القوات المسلحة السودانية لحماية البلاد، وحراسة حدودها وعدم التراجع عن ذلك، مضيفا: "هدفنا حماية أراضينا ومواطنينا على امتداد حدود السودان في كل مكان، وهذا واجب القوات المسلحة المقدس الذي لن تفرط فيه أبدا".



وأوضح أن السودان يمر بمرحلة تتطلب مشاركة الجميع في بناء الوطن والأمن المستقر، مشيدا بالروح المعنوية العالية والجاهزية التي تتمتع بها القوات المسلحة.



وكان الجيش السوداني قد أعلن الشهر الماضي أن "مجموعات من عصابات الشفتة الإثيوبية هاجمت قرية شرق العطبراوي داخل الحدود السودانية، وقامت بسرقة عدد من الأبقار ودخلت فى اشتباكات دامية مع الجيش السوداني، مما أسفر عن وقوع شهيدين وإصابة فرد ثالث".