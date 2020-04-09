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الخميس 9 نيسان 2020 ساعة 22:03

مصدر : تشكيلة الكاظمي الحكومية جاهزة

مصدر : تشكيلة الكاظمي الحكومية جاهزة
وقال المصدر: إن "الكاظمي عمل منذ أيام على تجهيز تشكيلته الحكومية التي ستطرح على مجلس النواب الأسبوع المقبل أو بعده"، مبينا أن "الكاظمي سيجري مشاورات سريعة مع الكتل السياسية قبل الذهاب إلى البرلمان".

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الانتقالية بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي.

وكان مصطفى الكاظمي تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو عام 2016، بعد أن حاز مكانة مرموقة كوسيط سياسي متمرس بين الأطراف العراقية المختلفة وسط الأزمات المتلاحقة.
رقم : 855713
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