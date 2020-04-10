ليبيا.. هل فشلت الدبلوماسية مع حفتر؟

وأضافت الصحيفة في مقال للكاتب، بن فيشمان بمناسبة مرور عام على هجوم طرابلس، أن حملة حفتر العسكرية، ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في الغرب الليبي، لم تسفر عن أي نتائج على الأرض، ولذلك لجأ مؤخرا إلى ضربات الطائرات بدون طيار والمدفعية، ما أدى إلى زيادة أعداد الضحايا بما فيهم المدنيون، ليصل مجمل الضحايا أكثر من 2000 قتيل و10 آلاف جريح، ونحو 150 ألف نازح داخلي، فضلا عن أزمة إنسانية ومالية خانقة في بلد غني بالنفط.



ولفت فيشمان الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أنه "لسنوات شدد الوسطاء الدوليون بما في ذلك الولايات المتحدة على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، فلا توجد جهة واحدة قوية بما يكفي للسيطرة على البلاد بالقوة، ولذلك حان الوقت للاعتراف بأنه لا يوجد حل دبلوماسي مع حفتر، ويجب على المجتمع الدولي ألا يستمر في مجاراة هذا الممثل المتعنت".