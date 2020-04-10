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الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 08:34

إعتقال شبان شاركوا بنشاط تطبيعي مع الاحتلال في غزة

إعتقال شبان شاركوا بنشاط تطبيعي مع الاحتلال في غزة
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، في تصريح مكتوب له، امس الخميس: "بناء على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العسكرية؛ أوقف جهاز الأمن الداخلي المدعو رامي أمان والمشتركين معه في إقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الإنترنت".

وأضاف أنه "تمت إحالتهم للتحقيق، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".

وفي هذا السياق، أكد البزم أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن استخدام أساليب مختلفة لإسقاط الشباب الفلسطيني في وحل التخابر، للإضرار بشعبنا ومقاومته من جانب، وتحسين صورته الإجرامية أمام الرأي العام من جانب آخر".

وعدّ أن إقامة أي نشاط أو تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي تحت أي غطاء هو جريمة يعاقب عليها القانون، وخيانة للشعب الفلسطيني وتضحياته.

من جهتها، رحبت حركة "حماس" بما قامت به الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من توقيف مجموعة من الأشخاص لإقامتهم نشاطا تطبيعيا مع الاحتلال.

وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم -في تصريح مكتوب له- أنهم يقدّرون عالياً الرأي العام الذي ينتفض في وجه أي محاولة للتطبيع مع الاحتلال.

وشدد على موقفهم الثابت بتجريم أي سلوك تطبيعي مع الاحتلال، واعتباره طعنة في ظهر تضحيات الشعب الفلسطيني.

وقال قاسم: "العلاقة مع الاحتلال الصهيوني لن تكون إلا علاقة صراع متواصل، حتى طرده من كامل الأرض الفلسطينية".

ومساء الأربعاء، انتشر مقطع فيديو، للقاءٍ يضم ستة فلسطينيين من غزة، منهم رامي أمان، وآخرين من الكيان الإسرائيلي.

وفي 6 أبريل/ نيسان، نشر شبان إسرائيليون تعريفا بالنشاط التطبيعي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعنوان "قابل نشطاء من غزة".

وجاء في التعريف "فرصة للمناقشة مع سكان غزة الذين لا يكرهون الإسرائيليين، ويعملون بلا نهاية للتواصل بين الشباب الفلسطينيين وإسرائيليين من أجل التعاون والتعايش (...) يعمل رامي (أمان) وفريقه للتثقيف في مجال اللاعنف، والتعاون مع الإسرائيليين لخلق مستقبل مشترك وسلمي".
رقم : 855740
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