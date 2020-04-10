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الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 08:42

وزير النقل اللبناني: لا يمكننا إحضار جميع اللبنانيين من الخارج

وزير النقل اللبناني: لا يمكننا إحضار جميع اللبنانيين من الخارج
وشدد على أنه “لا يمكننا إحضار جميع اللبنانيين من الخارج، وهذا أمر هائل بسبب عدد المغتربين الكبير”، منوها بأن “ما يتم القيام به حاليا أطلقنا عليه اسم ” pilot test” لتقوم بالتقييم المناسب الذي يمكننا من زيادة عدد الرحلات”.

وقال: “بدأنا بالدول التي تحتوي على أقل عدد من الاصابات، لكي نستطيع تحسين الإجراءات والبدء بإحضار اللبنانيين من البلدان الأكثر تضررا، موضحا أن الموضوع لا يقتصر على إحضار المسافرين فقط، قسم منهم يريد القدوم لأن عائلاتهم لا تستطيع إرسال الأموال إليهم لكي يعيشوا بكرامتهم”.

ولفت نجار الى أن “هذا الأمر تمت معالجته في مجلس الوزراء والآن سيتمكن الأهل إرسال الأموال لابنائهم في الخارج، بذلك حتى أن لم يستطيعوا العودة سيكونون قادرين على العيش في وضع جيد”.

ونوه بأن “العمل الذي نراه، ورفض الرعايا الأميركيين العودة إلى بلدهم هو نيشان”، لافتا إلى أن “هذا عمل مشترك بين وزارتي الصحة والداخلية التي تراقب كل من يذهب إلى الفنادق وتتعاون مع السلطات المحلية كذلك وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية وجهاز أمن المطار”.
رقم : 855745
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