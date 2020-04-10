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الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 08:49

اشتباكات بين مرتزقة السعودية والإمارات بمديرية الخوخة في الحديدة

اشتباكات بين مرتزقة السعودية والإمارات بمديرية الخوخة في الحديدة
وأوضحت المصادر بأن مرتزقة الالوية التهامية المدعومة من السعودية تحاصر معسكر اللواء الاول ومديرية الخوخة بشكل كامل، كمحاولة لطرد قوات المرتزق طارق عفاش الذراع الايمن للقوات الاماراتية في الساحل الغربي، بعد محاولته الاستحواذ على الجزر الواقعة على البحر الأحمر والقريبة من باب المندب، والذي يعتبر أهم ممر ملاحي، واخراج قيادات المرتزقة التهاميين من اللعبة بدون ارباح .

ولفتت المصادر بأن الطرفين اتخذا مواقعا قتالية للحرب والعودة مرة اخرى للقتال والاشتباك، كما أن الوضع معقدا نتيجة لاختلاف قيادات الفريقين .

وأشارت المصادر، إلى ان مديرية الخوخة تعيش توترا غير مسبوق، وسط خلافات واشتباكات متقطعة بين قوات المرتزقة بمختلف قواتها، عقب محاولة قتل احد مرتزقة طارق عفاش لاحد مرتزقة الالوية التهامية، والذين بدورهم اعترضوا طقم تابع للواء الرابع التابع لمرتزقة طارق عفاش، في دوار مديرية الخوخة، ومن ثم التوجه لمحاصرة احد المعسكرات، واجبار مرتزقة اخرين من قوات خفر السواحل على الفرار من معسكر اخر، جراء كثافة النيران.

هذا وتتكرر الاشتباكات بين مجاميع مسلحة هي في الغالب مدعومة من الإمارات وأخرى موالية للسعودية، خاصة بعد رفض الالوية التهامية تسليم قيادتها لصالح مرتزقة "طارق عفاش" تحت مظلة مايسمى قوات حراس الجمهورية المدعومة من الإمارات.
رقم : 855749
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