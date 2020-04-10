ارتفاع مستوى التفريغ والشحن عبر موانئ هرمزكان الايرانية

وقال عفيفي بور في تصريح له مساء امس الخميس، انه من اجمالي السلع التي تم شحنها وتفريغها في موانئ المحافظة البالغة 94 مليونا و 758 الف طن، هنالك 62 مليونا و 369 الف طن متعلق بالسلع غير النفطية و 32 مليونا و 388 الف طن بالسلع النفطية.



واضاف، انه جرى شحن اكثر من 89 الفا و 304 اطنان من مختلف انواع المشتقات النفطية بطريقة الترانزيت عبر موانئ المحافظة فيما تم تسجيل اكثر من 19 مليونا و 994 الف طن بشحنها بطريقة مايعرف بالملاحة الساحلية (Cabotage).



واعلن بان حجم السلع المصدرة في القطاع النفطي من موانئ المحافظة بلغ 12 مليونا و 304 الاف طن بزيادة قدرها 4.8 بالمائة.



وتابع مدير المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء "الشهيد رجائي" انه خلال العام الماضي دخلت المحافظة اكثر من 8 ملايين و 943 الف طن من السلع غير النفطية، فيما بلغ حجم صادرات السلع غير النفطية من موانئ المحافظة 35 مليونا و 977 الف طن خلال العام الماضي.