صحة محافظة أربيل تسجل ٩ إصابات جديدة بكورونا

وذكرت الوزارة في بيان تلقته، انه تم تسجيل تسع اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل.



وكانت وزارة الصحة في منطقة كردستان العراق قد أعلنت في وقت سابق من يوم الاحد الماضي تسجيل 18 إصابة جديدة بفايروس كورونا في أربيل، وقالت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام كردية، إنه "تم تشخيص 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا"، مبينةً أن "المصابين الجدد هم 8 رجال و6 نساء و4 أطفال من عدة أحياء في أربيل"، مشيرة الى ان أن المصابين الجدد "جميعهم من المتلامسين مع مصابة شاركت في مجلس عزاء أقيم في حي كاريزان".



يشار الى ان وزارة الصحة والبيئة اعلنت أول أمس الاربعاء تسجيل 30 اصابة جديدة في عموم العراق.