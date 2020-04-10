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الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 09:16

الصحة السورية تضع 'دليل توعية' للتصدي لكورونا

الصحة السورية تضع
وأفادت مصادر رسمية ان وزارة الصحة نشرت في بيان إلى أن الدليل يتضمن معلومات حول المرض والعامل المسبب والسراية والحضانة ومعدل العدوى والإماتة والأعراض والعلامات والتشخيص المخبري والشعاعي إضافة إلى طرق حماية العاملين وإجراءات ومعدات الوقاية الشخصية وتدابير منطقة العزل الطبي وإدارة النفايات الطبية.

وأوضح معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور عاطف الطويل أن الدليل يطبق في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة من مشاف ومراكز صحية وعيادات ونقاط طبية ثابتة ومتنقلة ومراكز الحجر الصحي والعزل الطبي بهدف توحيد الإجراءات المتعلقة بالوقاية والتوعية والتدابير الاستقصائية والعلاجية لدى جميع المؤسسات الطبية وتوعية الكوادر الطبية العاملة بها.

وأشار الدكتور الطويل إلى أن الدليل يسهم أيضا في تقديم خدمات طبية نوعية ومناسبة للمرضى وتسهيل فرزهم من حالات مشتبه بإصابتها بكوفيد 19 وحالات مصابة بدرجات خفيفة أو متوسطة أو شديدة إلى جانب توعية الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وفنيين بالإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها لحمايتهم لكونهم على تماس مع المرضى ومع النفايات الطبية لافتا إلى أنه سيتم تعديل الدليل بكل المستجدات من معلومات حول فيروس كورونا المستجد من دراسات وأبحاث معتمدة من منظمة الصحة العالمية.
رقم : 855761
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