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الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 09:18

تصريح جديد من وزير الطاقة السعودي بشأن اتفاق 'اوبك'

تصريح جديد من وزير الطاقة السعودي بشأن اتفاق
وأضاف الوزير، عبد العزيز بن سلمان اليوم الجمعة، أن الاتفاق النهائي لمجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج العالمي بواقع عشرة ملايين برميل يوميا، والذي أبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض، آملا أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق ليس لها فحسب بل للعالم أجمع.

من جهته قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إن المكسيك عطلت الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط عشرة ملايين برميل يوميا والذي تم التوصل إليه خلال اجتماع عقد يوم أمس.

وكانت وزيرة الطاقة المكسيكية، روسيو نحلة، شاركت في اجتماع وزراء "أوبك +" عبر الإنترنت، لكنها لم توافق خلاله على الشروط المقترحة لخفض إنتاج بلادها بمقدار 400 ألف برميل في اليوم، ونشرت تغريدة تؤكد فيها أن بلادها وافقت على خفض الإنتاج بـ100 ألف برميل وليس كما هو مقترح.

وأمس الخميس، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وتحالف "أوبك+"، على تخفيص إنتاج النفط إلى 10 مليون برميل يوميا، خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

وأوضح بيان "أوبك" و"أوبك+"، على أن ذلك التخفيض من أجل المساعدة في دعم الأسعار، التي تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
رقم : 855762
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