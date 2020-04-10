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الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 10:27

الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته

الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
ولدى اتصاله هاتفيا بمحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، لمعرفة آخر التطورات بشأن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، قال روحاني : ينبغي على صندوق النقد الدولي في هذه الظروف الحرجة، ان يعمل وفقا لواجباته والتزاماته الدولية. ودون التأثر بالمحاولات الخبيثة لأعداء الشعب الايراني.

وفي الاتصال، شرح محافظ البنك المركزي الاجراءات المتخذة في هذا الصدد، وأعلن أن طلب إيران يمر بمرحلة العرض على اللجنة التنفيذية للصندوق، مؤكدا العزم على متابعة هذا الطلب.

كما شرح همتي المسار الذي يتبعه البنك المركزي لاستخدام موارده لدى البنوك الاجنبية وسائر الموارد المتاحة من أجل توفير احتياجات المواطنين وخاصة الاحتياجات اللازمة لمكافحة كورونا.

كاشفا عن الجهود التي اسهمت بتحقيق إيران نجاحا حقوقيا في مواجهة أميركا، في إلغاء تجميد 1.6 مليار دولار من أرصدة البنك المركزي لدى بنك "كلير ستريم" في لوكسمبورغ.
رقم : 855780
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