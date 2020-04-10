الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 10:28

الإمارات تتوقع زيادة أعداد المصابين بكورونا في دبي

الإمارات تتوقع زيادة أعداد المصابين بكورونا في دبي
وقال مدير عام هيئة الصحة في دبي "حميد القطامي"، في مؤتمر صحفي الخميس، إن إمارة دبي تجهز مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة محتملة في الإصابات.

وأضاف أن الإمارات أعدت بالفعل منذ وقت مبكر تصورات لما قد يحدث على المستوى الاتحادي بما شمل توفير مستشفيات ومراكز حجر صحي بطاقة استيعابية تمكنها من التعامل مع 10 آلاف حالة إصابة بـ(كوفيد-19) أو أكثر إذا اقتضت الضرورة.

وأشار إلى أن دبي سيكون فيها أكثر من مستشفيين ميدانيين في الأيام المقبلة للاستعداد لأي موقف، مشيرا إلى أن المستشفيات قد توفر ما بين أربعة وخمسة آلاف سرير.

وردا على سؤال عن الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر، قال المسؤول الإماراتي إن دبي تتيح فنادق خمسة نجوم كمراكز للحجر الصحي.
يأتي ذلك، في وقت كشف مصدران مطلعان، أن السلطات في أبوظبي ودبي تستغل الفنادق الفارغة لمراقبة المصابين بأعراض خفيفة من مرض (كوفيد-19).

ودبي هي الإمارة الوحيدة التي مددت حظر التجول الليلي المفروض في عموم البلاد لحظر على مدى 24 ساعة.

كما فرضت إجراءات عزل مشددة على حيين هما الرأس ونايف، حيث يقطن عدد كبير من العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة.

وعن هذه الإجراءات، قال دبلوماسيان (طلبا عدم ذكر اسميهما)، إن حيي الرأس ونايف يشهدان تفشيا للمرض، وقدر أحدهما عدد الإصابات فيهما بالمئات.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على رسائل عبر البريد الإلكتروني، تسأل عن مدى انتشار المرض في الإمارة.

فيما قال القائد العام لشرطة دبي الفريق "عبدالله خليفة المري"، إن السلطات طهرت الحيين، وأجرت فحوصا هناك دون أي يقدم معلومات تفصيلية.

وسجلت الإمارات 2990 إصابة و14 وفاة، بما يمثل ثاني أعلى عدد بين دول مجلس التعاون الست، رغم جهود احتواء المرض التي شملت وقف رحلات الطيران وفرض حظر للتجول وإغلاق أماكن التجمع العامة.

وتشكل العمالة الوافدة في هذه الدول، النسبة الأكبر من قوة العمل، وعادة ما يعيش أفرادها في مساكن مكتظة ومخيمات للعمال.
رقم : 855781
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول 'اللطامنة'
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
10 نيسان 2020
الفشل التركي في إدلب وانتقام جرثومي يلوح في الأفق
الفشل التركي في إدلب وانتقام جرثومي يلوح في الأفق
10 نيسان 2020
كيف جرت لعبة خاسر- خاسر في سوق النفط؟
كيف جرت لعبة خاسر- خاسر في سوق النفط؟
10 نيسان 2020
ما هي أهم ألاسباب التي أدت إلی إيقاف حرب اليمن؟
ما هي أهم ألاسباب التي أدت إلی إيقاف حرب اليمن؟
10 نيسان 2020
الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب
الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب
9 نيسان 2020
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي
9 نيسان 2020
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"
9 نيسان 2020
هل كان "البنتاغون" على علم بظهور فيروس "كورونا" ؟
هل كان "البنتاغون" على علم بظهور فيروس "كورونا" ؟
9 نيسان 2020
رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
رؤية صنعاء وإعلان التحالف،هل ينجح كورونا بوقف الحرب؟!
9 نيسان 2020
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
صاروخ باليستي يستهدف المرتزقة بمعسكر الشاجري بأبين
8 نيسان 2020
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
روحاني: البيت الأبيض يمارس الإرهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي
8 نيسان 2020
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق
8 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليابان تقدم الـ"أفيجان" لإيران بالمجان
تجهيز 14 مركزا طبيا في سوريا لعلاج مصابي ‘‘كورونا‘‘
المقاومة الفلسطينية في زمن كورونا
بسبب كورونا... ضغوط جديدة من السلطة البحرينية على الشعب
جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة