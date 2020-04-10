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الجمعة 10 نيسان 2020 ساعة 10:31

القوى الفلسطينية في لبنان تهدد بـ’التصعيد’ ضد الأونروا

القوى الفلسطينية في لبنان تهدد بـ’التصعيد’ ضد الأونروا

وهددت القوى الفلسطينية، في بيان لها امس الخميس، بـ"تصعيد الخطوات الاحتجاجية في الأيام القادمة من قِبَل تحالف القوى الفلسطينية وبشكل متصاعد، في حال لم تقم إدارة الأونروا في لبنان بواجباتها تجاه شعبنا".

واستهجنت عدم استجابة وكالة أونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لمواجهة المعاناة جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية الراهنة وفايروس "كورونا".

ونبّهت إلى أنه كان يجب على أونروا التعامل مع الوضع على أساس صلاحياتها المنصوص عليها في تأسيسها والمتعلقة بتقديم وتأمين المساعدات اللازمة وفق خطة طوارئ، وما تتطلبها طبيعة الظروف المعيشية والحياتية والصحيّة الصعبة التي أقرّت وأعلنت وفقها الحكومة اللبنانية خططاً خاصّة بشأنها.

وجاء في البيان: "إننا في قيادة تحالف القوى الفلسطينية ومن منطلق المسؤولية الوطنية لم نألُ جهداً مع كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، ومن خلال هيئة العمل الفلسطيني المشترك".

وأوضحت القوى: "بادرنا للقاء إدارة الأونروا في لبنان، وحتى القائم بأعمال المفوض العام للوكالة أثناء حضوره إلى لبنان، حيث طالبنا الوكالة بالإسراع بتأمين المساعدات اللازمة للاجئين الفلسطينيين".

وأشارت إلى أنها طالبت بالتخفيف من وطأة أزمة الوضع الاقتصادي في البلد المضيف (لبنان)، "وكانت وعود إدارة الأونروا بإجراء الاتصالات بالدول المعنية المأمول منها تقديم الهبات، ولكن دون نتيجة تُذكر".

ولفتت النظر إلى أن الفلسطينيين في لبنان تزداد معاناتهم يوماً بعد يوم، منبّهة إلى "إظهار إدارة الأونروا للتقصير المتعمّد لتنفيذ الوعود بتأمين الأموال اللازمة للمساعدات، وحتى تجاوز المُهَل الزمنية التي طلبوها".

وأوضحت أن ذلك التقصير "دلائل ساطعة على لامبالاة واستخفاف إدارة وكالة الغوث في لبنان بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون الفقر والجوع والمرض، خصوصاً أنّ إدارة الأونروا حتى الآن لم تتعامل جدياً مع جائحة كورونا، وتكتفي بالكلام والوعود، وتنفيذ خطوات شكلية فقط".

واتهمت القوى الفلسطينية، إدارة الأونروا في لبنان بـ"التقاعس والتقصير واللامبالاة"، وحملتها كامل المسؤولية عن نتائج معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان.

ودعت جميع المسؤولين المعنيين على مستوى رئاسة أونروا، وحتى المنظمة الأممية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تنفيذية وعملية لرفع المعاناة وتوفير سبل العيش الكريم للفلسطينيين.

وشددت على أهمية وضرورة أن تنفّذ إدارة أونروا في لبنان برامج إغاثة معيشية واقتصادية وصحية عاجلة لهم، والتوقف عن سياسة التسويف والمماطلة والتقاعس.
رقم : 855784
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